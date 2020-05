Modigliana nel periodo del coronavirus diventa un video: "Si percepisce smarrimento"

Modigliana nel periodo del coronavirus. L’artista Idilio Galeotti e il videomaker Nicolas Galeotti hanno realizzato un primo video per documentare come il paese della vallata del Tramazzo ha vissuto la "fase 1". "Malgrado la situazione, si cerca di portare un contributo con la propria creatività in questo momento problematico per il Paese e le cose in cantiere sono tante - afferma Idillo Galeotti -. Insieme a Nicolas Galeotti che cura il montaggio, abbiamo realizzato un primo breve video su Modigliana per rappresentare il paese in questo difficile momento".

Il video, evidenzia, documenta "un Paese desolato, dove le persone sono tenute a non uscire nel rispetto delle normative, si percepisce anche dal video, come dalle fotografie un senso di solitudine, uno smarrimento per un qualcosa che non era prevedibile. In questo primo video, non abbiamo inserito al momento persone, ma una sorta di giro per Modigliana in questi giorni di coronavirus, un’atmosfera strana, anomala, a volte triste, ma anche di un Paese rispettoso e solidale in questo difficile momento".

Prosegue Idillo Galeotti: "Come abbiamo scritto nella parte finale del filmato "Un’Italia che piange, che cade e che si sta rialzando, un’Italia dalle strade assolate e deserte, ma piene di cultura. Un’Italia dai mille difetti, ma vogliosa di essere migliore, dove si scoprono eroi in camice bianco e solidarietà fra le persone, un Paese che non si arrende e si batte contro questo male invisibile"".

"Inoltre - conclude Galeotti Idilio - ho realizzato diverse foto con le quali vorrei realizzare un libretto fotografico con le immagini significative di questo momento a Modigliana, per far si che questo drammatico momento possa insegnare qualcosa, sia a livello medico scientifico, ma soprattutto nei rapporti umani tra le persone". Il video sarà visibile da martedì 5 maggio sul canale Youtube di Idilio Galeotti.