Modigliana, nuova luce in centro storico: partono i lavori in alcune vie

Al via i lavori di rifacimento della illuminazione pubblica in alcune vie del centro di Modigliana. Nei prossimi giorni le vie Buozzi, Chiarampina, Filandone, Versari, saranno interessate dai lavori di sistemazione della illuminazione pubblica. "I lavori - spiega il sindaco Jader Dardi - prevedono anche interventi di scavo e interramento di alcune linee elettriche, oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti con la installazione di lampade a led nell'ambito di un progetto di riqualificazione e risparmio energetico, migliorando la qualità della illuminazione nelle strade interessate dall'intervento". Conclude Dardi: "Nella fase di esecuzione dei lavori che termineranno entro poche settimane, vi potranno essere disagi per i residenti a seguito degli interventi di escavazione e interramento dei cavi, nella prospettiva però di un miglioramento del servizio".