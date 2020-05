Modigliana, nuova viabilità sperimentale in centro storico: "I locali potranno ampliare i loro spazi esterni"

Si è discusso del progetto sulla nuova viabilità del centro storico nel primo consiglio comunale di Modigliana, che si è svolto giovedì a porte chiuse. La nuova mobilità, informa il sindaco Jader Dardi, "muterà via Garibaldi e via Marconi in senso unico, offrendo possibilità alle attività che si affacciano sul corso di ampliare i loro spazi esterni, riallocando la zona sosta corriere di fronte al palazzo comunale ed ampliando in maniera considerevole il numero dei parcheggi".

"In particolare - spiega il primo cittadino - saranno realizzati 13 parcheggi in via Marconi, soluzione che permetterà il carico scarico dei bambini in prossimità della scuola materna in totale sicurezza e sopperirà all' esigenza di posti auto di tutta l'area Puntaroli". Specifica ancora il sindaco che si tratta di "una sperimentazione di 4 mesi nel corso dei quali valuteremo le scelte più opportune. Sono convinto che il senso unico col limite dei 30 km orari, migliorerà il traffico riducendo il parcheggio incontrollato cui siamo abituati. Vero che Modigliana non ha una area pedonale, ma attorno alla piazza si sviluppano la gran parte delle attività commerciali e molte abitazioni".