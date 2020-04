Modigliana programma la ripresa: "L'obiettivo è partire presto coi cantieri"

Come agevolare la ripartenza delle attività economiche e i lavori pubblici a Modigliana. Questi gli argomenti trattati martedì mattina dalla giunta comunale e nel pomeriggio dalla commissione lavori pubblici. "L'obiettivo è partire presto coi cantieri - afferma il sindaco Jader Dardi -. Nella seconda metà di maggio potranno partire i lavori per la realizzazione della scuola materna". Il primo cittadino illustra inoltre che sono state "avviate le procedure di gara per assegnare i lavori di sistemazione della palestra delle scuole elementari, che dovranno essere completati entro l'estate, e per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio alle scuole medie".

Prosegue Dardi: "Abbiamo presentato l'idea progettuale di realizzazione del collegamento dal Casone fino alla zona sportiva per arrivare con un percorso in adiacenza all'area fluviale fino all'ex macello. Il progetto sarà finanziato da un contributo di 100mila euro della Regione, suddiviso su due annualità oltre che da un finanziamento comunale di 25mila euro. L'obiettivo è affidare i lavori entro l'autunno per avere la fine lavori nella primavera 2021. Abbiamo inoltre ottenuto dalla Regione un contributo di 30mila euro per un intervento di adeguamento e sistemazione del Centro di Protezione Civile".

Ma non è finita qui. Espone Dardi: "E' stato presentato inoltre il progetto di ristrutturazione della camera mortuaria che oggi è in una condizione davvero poco decorosa. Chiederemo il finanziamento attingendo ai contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì". Lunedì l'amministrazione comunale ha avuto un incontro coi rappresentanti di Cma e Confartigianato e nei prossimi giorni, annuncia il primo cittadino, "incontreremo i rappresentanti delle associazioni di impresa del commercio, artigianato e dell'agricoltura per presentare e concordare proposte di intervento su viabilità e sostegno alle imprese".