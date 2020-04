"Sono stufo di stare chiuso in casa": tempesta di telefonate 112, 118 e 115

Non aveva altro di meglio da fare che tempestare di telefonate le forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e 118. Un forlivese di 60 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla magistratura per i reati di interruzione o turbamento di servizio pubblico, procurato allarme e molestie. Per un'intera notte ha tenuto impegnati gli operatori del numero unico di emergenza 112, del 118 e del 115. L’uomo, in modo petulante, nell’arco della notte ha effettuato 410 chiamate mute, con musica di sottofondo, utilizzando due telefoni cellulari in suo possesso, impegnando le linee di emergenza e impedendo o comunque rendendo difficoltoso a potenziali utenti di ottenere soccorso in caso di necessità.

Agli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale che lo hanno rintracciato nella sua abitazione si è giustificato affermando di essere stanco di restare chiuso in casa, di non avere sonno e di avere impegnato il tempo in quel modo per manifestare il suo disappunto verso le autorità che gli impedivano di uscire liberamente.