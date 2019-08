Molestie ai passanti e guida in stato d'ebbrezza: raffica di denunce dei Carabinieri

Nell’ambito del potenziamento del controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Forlì Cesena, i militari della Compagnia carabinieri di Forlì durante la settimana di ferragosto sono stati impegnati in diversi servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto di reati in genere, con l’impiego di numerose pattuglie.

Nel corso dei servizi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà cinque persone e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente, quattro giovani. Nel pomeriggio del 12 agosto è stato denunciato per il reato di molestia alle persone un indiano 31 enne già noto alle forze dell'ordine, residente in città, poiché per futili motivi aveva molestato i clienti di alcuni esercizi commerciali di via Delle Torri.

Tra i denunciati anche un’impiegata forlivese 40enne, per rifiuto dell’accertamento per guida sotto l’influenza di alcool e sotto effetto di stupefacenti: la donna, dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo avvenuto nel centro di Forlì, durante la nottata del 14 agosto si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti. La donna è stata denunciata, con conseguente ritiro di patente di guida e sequestro del veicolo ai fini della confisca.