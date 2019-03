Giocattoli e stimoli culturali per i bambini, Momini lascia il centro e si trasferisce

Un altro pezzo di centro storico cede il passo per trasferirsi nella prima periferia, si tratta della giocattoleria e libreria Momini che lascia corso Diaz per andare in via Pelacano. Sabato inagurerà la nuova sede, con una festa pomeridiana animata da letture e giochi aperta a tutti. “Il negozio Momini – spiegano le titolari Rosita Gottardo e Maya Beretta – ha aperto nel 2011 nella sede di Corso Diaz, portando in città libri e giocattoli di qualità e con attenzione alla sostenibilità della produzione”.

Ed ancora: “Il trasferimento nella nuova sede rappresenta un importante traguardo reso possibile dal rapporto di fiducia che negli anni si è instaurato con i clienti e con i bambini che sono cresciuti con i nostri giocattoli, i nostri libri e i nostri laboratori. Momini, infatti, è molto più di un negozio, è un luogo di crescita dove offriamo prodotti e, anche grazie all'attività della nostra associazione culturale, spunti educativi. Dopo quasi otto anni abbiamo sentito la necessità di avere uno spazio più grande, con ambienti più adatti alle nostre molteplici attività e facilmente raggiungibile dalle famiglie che spesso hanno ritmi che non consentono di affrontare i tempi lenti del centro storico”.