Mondo rurale e scuola, le Fattorie Didattiche del forlivese in onda sulle reti Rai

Venerdìalle ore 13:30, andrà in onda nella rubrica Eat Parade del Tg2 Rai, uno speciale a cura del giornalista Bruno Gambacorta per raccontare ai telespettatori quanto sia importante per una generazione che vivrà "sempre più connessa" e proiettata in realtà sempre più globali, conoscere il proprio territorio, riscoprirne i sapori perduti, conservarne le tradizioni confrontandosi con la sua identità e con il ritmo delle stagioni. La "mission" delle Fattorie Didattiche, viene spiegato, "è una colllaborazione tra mondo rurale e scuola per il futuro dei piccoli alunni, in quanto depositarie dei valori culturali del territorio dove, accanto agli obiettivi produttivi, è prioritario un "servizio ambientale" di gestione dello spazio rurale per ricomporre la separazione fra civiltà urbana e civiltà rurale".

"Le nostre comunità locali, i nostri borghi, le nostre vallate possono proporre esperienze di valore, innovative, interessanti, esperienze che emozionano anche una generazione che vivrà un futuro quasi completamente tecnologico, virtuale - viene spiegato -. Sarà un piacevole appuntamento alle Fattorie Faggioli di Cusercoli a farci vivere, nella vallata bidentina del territorio forlivese, quest'esperienza di crescita educativa che coinvolge le Scuole con proposte volte a far conoscere il mondo rurale e le scelte produttive compatibili con la salvaguardia dell'ambiente".