Fase 2, la raccomandazione di Venturi: "Prudenza e testa sulle spalle"

Prudenza e "testa sulle spalle". E' la raccomandazione del commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, in vista dell'avvio della fase 2 da lunedì. "Mi auguro che questo trend di guariti registrato sabato sia rapidamente superato nelle prossime giornate e che possiamo avvicinarci ai zero casi - ha affermato Venturi, durante la diretta Facebook di sabato pomeriggio - stiamo andando bene, senza rimbalzi".

"E mi auguro che anche la prossima settimana, sapendo da lunedì che la gran parte delle attività produttive riaprono, tutti manteniamo la testa sulle spalle, la responsabilità che abbiamo, mantenendo il distanziamento fisico e stando al sicuro al lavoro, nelle nostre case e anche nelle passeggiate che faremo", ha aggiunto.

Il commissario lo ripete più volte. "Stiamo al sicuro - ha raccomandato -. Quindi prudenza, quella prudenza che abbiamo imparato in queste settimane e che dobbiamo mantenere anche nelle prossime, per riacquistare ancora di più la liberta' di cui abbiamo tanto bisogno".