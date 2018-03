Monitoraggio dell'inquinamento con le unghie: "Iniziativa autofinanziata"

Giovedì scorso sono stati presentati in una conferenza pubblica in comune a Forlì i risultati un'osservazione indipendente realizzata negli ultimi anni dall'Isde, l'associazione dei medici per l'ambiente, su campioni di unghie raccolti tra oltre duecento bambini forlivesi per chiarire le aree della città più esposte alle fonti d'inquinamento. In totale sono stati 236 le famiglie che hanno aderito su base volontaria all'iniziativa “Difendiamo l'ambiente con le unghie”, con 221 campioni ritenuti utili ed analizzati dal laboratorio specializzato Eurolab di Torino. Dall'indagine è emerso come l'ambiente cittadino a nord della ferrovia, più esposto a fonti di inquinamento varie come sono gli inceneritori, la zona industriale in generale e gli assi a maggior traffico, come l'autostrada, è più contaminato del 50-60% per quanto riguarda i metalli pesanti rispetto alla zona sud della linea ferrata.

Il comitato organizzatore dell’iniziativa “Difendiamo l'Ambiente con le Unghie!" tiene a precisare che l'iniziativa "è stata interamente e volutamente autofinanziata dagli organizzatori, che hanno rifiutato proposte di co-finanziamento da parte di soggetti pubblici, proprio per poter fornire dati in assoluta assenza di conflitti di interesse". "L’iniziativa intendeva (ed intende) offrire una “fotografia” di alcuni elementi ambientali, potenzialmente anche nocivi, che comunque entrano nel nostro corpo in ragione della loro presenza in ciò che ci circonda - viene evidenziato -. Questo può e vuole essere la base per una discussione seria su come verificare il dato in maniera più ampia, cercando di capire le fonti di emissioni, valutando la presenza anche di altre molecole inquinanti, con studi ben pianificati e costosi. Su questo piano riteniamo ci si debba muovere e, ci sembra di capire, che da più parti si dichiari una concordanza di intenti".