"Monumento ai Caduti abbandonato al degrado e allo smog: si intervenga per salvarlo"

"Il monumento ai Caduti di tutte la guerre di piazzale della Vittoria è abbandonato al degrado, allo smog e altre sostanze inquinanti". A lanciare l’accusa e chiedere un intervento urgente della giunta è Fabrizio Ragni, capogruppo comunale di Forza Italia a Forlì e responsabile del dipartimento regionale Emilia-Romagna di sicurezza di Forza Italia - I bassorilievi scolpiti da Bernardino Boifava, che rappresentano i momenti salienti della vita degli eroi, sono coperti da una patina nera. Le vasche che dovrebbero ricevere zampilli d'acqua, segno vivo e simbolico della vittoria, sono colme o desolatamente vuote, invase da muschio ed erbacce. Considerando che questo monumento si trova nel cuore della città, nel tratto di viale Roma in cui si imbattono obbligatoriamente turisti o pendolari che attraversano Forlì, si tratta di uno squallido biglietto da visita, un simbolo della scarsa cura di questa amministrazione comunale del Pd per i beni artistico/architettonici di epoca fascista e razionalista. Chiediamo si intervenga per ripristinare il decoro e valorizzare la bellezza di questo nostro simbolo dedicato ai martiri della Patria".

"Il devastante effetto dell’inquinamento atmosferico non si limita ad annerire il manufatto, ma erode letteralmente le superfici e le indebolisce - avverte Ragni - L’annerimento del monumento è solo l’aspetto più evidente del disastro che stiamo evidenziando: il problema si annida all’interno sotto forma di fessurazioni, erosioni e deperimento progressivo. Il nostro invito è quello di non correre ai ripari quando ormai sarà troppo tardi, ma avviare un necessario e urgente piano di manutenzione e restauro che consentirebbe di ridurre i costi degli interventi straordinari laddove si renderanno obbligatori quando la situazione diventerà ingestibile”.

Il consigliere azzurro, chiedendo un intervento urgente dell’amministrazione, cita come esempio un’iniziativa di recupero di un bene che si trova proprio a pochi metri dal monumento ai Caduti di tutte la guerre, ovvero il restauro della statua di Icaro: “Dopo due anni di continue denunce dal 2010 al 2012, e dopo che tantissimi cittadini forlivesi si lamentarono sui media e sui social per il grave stato di degrado e abbandono in cui versava la scultura, l’amministrazione comunale dell’epoca si risolse a sostenere un progetto di recupero ideato e coordinato dal Fondo comunale per la Cultura, con la supervisione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna. Con questo precedente, chiediamo che si salvi il monumento ai Caduti di tutte la guerre di piazzale della Vittoria e ci si metta attorno a un tavolo per avviare un intervento di restauro, magari a costo zero per l’amministrazione comunale coinvolgendo sponsor privati, ministero o Università. Lo stato di degrado riguarda l’intero piazzale e i monumenti che vi insistono a corona, per primo il Liceo Classico, con problema di caduta calcinacci dei muri esterni. Sotto la giunta del sindaco Drei c'è un generale stato di abbandono dei simboli storico-architettonici-urbanistici-archeologici di Forlì, soprattutto di quelli del Ventennio. Ma non solo: si pensi soltanto allo stato di degrado e abbandono del Ponte dei Morattini, in corso Garibaldi. La giunta comunale indica, giustamente, Forlì come città della cultura e del turismo, ha varato anche un ‘apposita tassa di soggiorno per avallarne il valore (oltre che, soprattutto, per fare cassa) ma, alla fine, si dimentica di curarne i beni più belli, i simboli che la rendono famosa in Italia e nel mondo. E’ ora di invertire la tendenza, o ci penseremo noi alle amministrative del 2019, quando proporremo ai cittadini il nostro programma per una vera rinascita artistico-culturale della nostra amata città, all'insegna della bellezza e del buon governo”.