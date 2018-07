Monumento di via Firenze, Zelli: "L'opera verrà restaurata"

Sul monumento ai 4 giovani morti in un incidente di San Varano, è intervenuto anche Gabriele Zelli. L'ex sindaco di Dovadola, ora presidente tra l'altro dei Lions Host Club Forlì, ha sottolineato come stia "continuando a seguire le sorti del monumento di San Varano opera di Roberto De Cupis. So per certo che l'opera di sensibilizzazione avviata tempo fa dal sottoscritto e da Marco Viroli, poi portata avanti dal locale Comitato di Quartiere e dal Comune di Forlì, affinché venga restaurato, sta producendo risultati concreti. Non sta a fornire informazioni aggiornate sull'iter della pratica che porterà al restauro dell'opera. Non intendo, infatti, sostituirmi al Comitato di Quartiere, né tanto meno al Comune che sta espletando gli atti per ottenere le relative autorizzazioni, in particolare da parte della Soprintendenza di Ravenna".



"Personalmente ho fornito, anche di recente, notizie sull'intervento effettuato oltre trent'anni fa sul monumento, dopo che dalla sua realizzazione, per ricordare le quattro giovani vittime di un tragico incidente stradale avvenuto nel 1925, non era mai stato sottoposto a nessun intervento di manutenzione. Tutti elementi che serviranno a chi dovrà intervenire sul monumento per scegliere quale metodologia e quali materiali usare per il prossimo restauro. Siccome sul posto è già stato montato il relativo cantiere lo si può dare per imminente" ha detto Zelli.