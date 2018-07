Morti in un incidente, il monumento che ricorda i 4 giovani in stato di abbandono

Il monumento di via Firenze, angolo via Delle Chiaviche, realizzato dall'architetto/scultore Roberto de Cupis e che ricorda un terribile incidente dove persero la vita quattro adolescenti il 16 gennaio 1925, in stato di abbandono. E' quanto sottolinea Patrizia Garelli dell'associazione Forlìperbene. "La statua è pesantemente degradata - evidenzia -. i nomi dei ragazzi periti illeggibili, i candelabri caduti. Gabriele Zelli e Marco Viroli in 'Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna' numero 1 ricordano il triste episodio e già fanno presente lo stato di degrado. Ora la situazione non è certo migliorata. E' possibile che nessuna istituzione abbia la sensibilità di recuperare e dare dignità a questo monumento?".