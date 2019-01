Scout in lutto: addio a Alberto Ragazzini, insegnava ai giovani il rispetto per l'ambiente

Lutto nel mondo degli scout. Si è spento all'età di 75 anni Alberto Ragazzini. E' stato insegnante di educazione tecnica, ex capo scout della zona di Forlì 1 (San Mercuriale), prima Asci e poi Agesci, oltre ad essere tra i protagonisti dal 1995 della Pattuglia Ambiente dell'Agesci, con attività per i giovani e non solo di sensibilizzazione ambientale e alla conoscenza della fauna e della flora del nostro territorio e raccolta di materiale su temi ambientali e divulgazione.

La "sua" casa era il Centro di Educazione Ambientale Daniele Diti, inizialmente con sede a Rocca delle Caminate e quindi a Fantella (Premilcuore). E' stato promotore di dieci concorsi fotografici, indirizzati agli studenti, sempre sul tema dell'ambiente. Nonostante non fosse attivo da anni, Ragazzini non ha mai abbandonato la famiglia degli scout. I funerali si svolgeranno mercoledì alla 11 nella Chiesa S.Maria Ausiliatrice della Cava, con partenza dalla camera mortuaria di Vecchiazzano (che aprirà martedì alle 10.30).