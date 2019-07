Tragedia nella notte: si schianta contro un albero, muore una 26enne

Ancora un tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a Castrocaro Terme, dopo quello avvenuto nel cesenate in cui hanno perso la vita quattro persone. Intorno alle 2.45 una 26enne, che viaggiava lungo via Marconi a bordo di un motorino, all'altezza del civico 68 ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e schiantandosi contro un albero sul ciglio della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato la ferita al pronto soccorso dell'ospedale "Bufalini" di Cesena con codice di massima gravità. A nulla però sono valsi i tentativi di salvarla: la ragazza, infatti, è deceduta nel nosocomio cesenate per i traumi subìti al capo. La giovane era residente a Predappio, ma domiciliata a Castrocaro dove i genitori avevano delle proprietà. Per i rilievi di legge è intervenuto il nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Forlì, attualmente non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Immagine di repertorio