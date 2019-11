Non dava notizie di sè, si scopre il dramma: trovato senza vita nel letto di casa

Da qualche giorno non dava più notizia di sè. E' stato trovato di casa, privo di vita. La vittima è un forlivese di 58 anni. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì perchè un amico del 58enne, che disponeva delle chiavi, non riusciva ad entrare per l’impedimento dovuto alla concomitante presenza di chiavi nella toppa interna. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, per le operazioni di accesso, all’esito delle quali, purtroppo, è stato verificato il decesso del residente, trovato nel suo letto in posizione supina.

Gli accertamenti svolti sullo stato dei luoghi dalla Polizia non hanno portato ad evidenziare elementi di immediato sospetto, ed in questo senso si è espresso anche il medico legale collocando l’evento tra lunedì e martedì. La salma è stata messa a disposizione della magistratura, per l’eventuale verifica più approfondita a conforto delle prospettate cause naturali della morte.