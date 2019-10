Il mondo della politica forlivese piange la scomparsa di Martino Cichocki

Lutto nel mondo della politica forlivese. Si è spento domenica pomeriggio nella sua abitazione all'età di 73 anni Martino Cichocki, storico esponente della Democrazia Cristiana e dell'Udc di Casini. Era malato di Parkinson, che l'ha minato nell'ultimo periodo. Alle ultime elezioni Cichocki ha sostenuto il candidato di centro-sinistra Giorgio Calderoni, nella lista “Forlì Bene Comune”, nel ruolo di capolista. Dopo la polverizzazione dello scudo crociato ha sempre mantenuto posizioni che guardavano a destra, tanto che in passato ha sostenuto i candidati sindaci di centro-destra. Nel 2019 è andato invece col centro-sinistra, motivando la scelta di campo con il rifiuto netto alle politiche della Lega. Cichocki aveva spiegato: “Il loro non governo è un pericolo per la democrazia. Sto vedendo un precipitare degli eventi, una situazione drammatica dove vengono cavalcate le tigri del consenso facile, quelle contro i migranti".

Ad inizio agosto era stato ricevuto dal sindaco Gian Luca Zattini, per un momento "di confronto importante e costruttivo". "L’attenzione è andata sopratutto ai temi del “quoziente famiglia”, della solidarietà e del volontariato trovando interessanti spunti di riflessione e momenti condivisi con la volontà di una collaborazione costruttiva", disse il primo cittadino. Il parlamentare di Italia Viva, Marco Di Maio, ricorda Cichicki come "un protagonista della vita sociale e politica forlivese e non solo; ma soprattutto animatore di molte iniziative nell’ambito del volontariato sociale e dell’associazionismo cattolico, a cui si sentiva profondamente legato. Alla famiglia e agli amici i più sinceri sentimenti di vicinanza e cordoglio".