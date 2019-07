La Cisl di Forlì in lutto: si è spento Ado Baralli, segretario generale negli anni ottanta

Cisl Romagna in lutto. Si è spento Ado Baralli, attivista e dirigente di lungo corso della Cisl Forlivese il quale negli anni ha ricoperto vari incarichi dalla categoria dei tessili negli anni sessanta e settanta, per poi proseguire il suo percorso a livello confederale negli anni ottanta fino ad assumerne la guida come segretario generale verso la fine di quel decennio.

Baralli, viene ricordato dal sindacato, "si è sempre distinto per la sua umanità, per la capacità di mediazione, per il rispetto di ogni singola persona, è stato colui che ha portato la sede della Cisl di Forlì dove si trova tutt’ora in Piazza del Carmine. Per la Cisl è una grave scomparsa, con lui se ne va uno degli ultimi rappresentanti di una epoca lontana di un sindacato storico e romantico.La Cisl Romagna è vicina alla famiglia in questo triste momento e porta le più sentite condoglianze".