Una tragica fatalità: improvviso malore spezza la vita del gigante buono forlivese che regalava sorrisi a Formentera

Un gigante buono. Il cuore è stato ammutolito per sempre da un improvviso malore. Si è spento all'età di 43 anni Alessio Mosconi, per tutti "Poldo". Viveva a Formentera ed era socio del locale "Casanita - Cantina Y Pescado", ristorante specializzato in cucina mediterranea di pesce e pasta fresca . La morte di Mosconi ha subito fatto il giro dei social. Il 43enne viene ricordato come una persona sempre solare e amichevole con tutti. Il locale che gestiva a Formentera era tappa di tanti vacanzieri italiani, frequentato anche da personaggi del mondo dello sport.

"Resterai sempre nei ricordi delle persone che ti hanno incontrato e che ti hanno voluto bene", scrive una sua amica a commento delle foto ricordo di "Poldo". "Ci mancherai con la tua innata simpatia e bontà", è il commento di Mirella. "La cosa che ci rimarrà per sempre è il ricordo di una grande persona", evidenzia Luca. "L'Isla ma ora non sarà più la stessa", scrivono in tanti.