E' stato il papà del restauro del San Domenico: addio allo storico dell'arte Andrea Emiliani

Lutto nel mondo della cultura. Si è spento all'età di 88 anni Andrea Emiliani, il noto storico dell’arte che fondò l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna nel 1974. Emiliani si è spento all'ospedale Sant'Orsola dove era ricoverato da qualche settimana. Nato a Predappio nel 1931 è stato Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna e direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna, che ha contribuito a riorganizzare fin dal 1955 (così come quelle di Ferrara e Forlì).

Fin dal 1970 ha insegnato Museografia, Fenomenologia degli Stili, Storia delle Arti e Museologia all'Università di Bologna. Ha collaborato con la Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino e la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Emiliani è stato anche docente incaricato all'Istituto statale d'arte per la Ceramica di Faenza (1962-65), Presidente dell'Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Faenza, dell'Accademia Clementina di Bologna nonché membro delle Accademie Raffaello di Urbino, Torricelli di Faenza, e Accademia Nazionale di San Luca a Roma. Nel 1988 ha ricevuto il premio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre 1992 quello per la critica d'arte del Ministero per i Beni e le Attività culturali assegnato dall'Accademia dei Lincei.

Il cordoglio della città

Emiliani, afferma il sindaco Davide Drei, "è stato un uomo straordinario che ha cambiato in modo radicale il concetto di bene culturale nel mondo ma è stato anche un vero forlivese, e lo ha dimostrato dando tanto a questa Città. Proprio a Forlì ha voluto curare la sua ultima mostra sull'opera fotografica di Paolo Monti che considerava un grande interprete, l'unico capace di far comprendere ad un largo pubblico il significato di ciò che stava facendo attraverso le sue politiche sui beni culturali. Ad Andrea Emiliani dobbiamo il restauro del San Domenico, quando, come ha avuto modo di raccontarci l'ultima volta che è stato fra noi il 15 dicembre dell'anno scorso, come Soprintendente affermò il suo dovere di salvare i beni artistici che si trovavano dentro la chiesa del San Giacomo, qualunque fosse la destinazione del luogo. Ciò permise di scoprire gli affreschi nel refettorio del convento e ciò divenne la base del grande progetto. Fu infatti in questo modo che Andrea Emiliani diede avvio alla straordinaria opera di restauro e consolidamento di quel luogo che ha portato a noi il complesso museale del San Domenico. L'espressione del cordoglio della Città di Forlì giunga ai suoi cari e in particolare al fratello Vittorio Emiliani. Forlì, la Romagna, l'Italia e tutto il mondo della Cultura piangono la scomparsa di Andrea Emiliani e, in questo momento di dolore, rivolgono a Lui un ringraziamento per il grandissimo lavoro svolto, per il magistero, per l'esempio".

Il cordoglio della Regione

"E’ un grave lutto quello che colpisce il mondo della cultura italiana e regionale. Con il professor Andrea Emiliani se ne va uno dei protagonisti di una grande stagione di risveglio culturale nel nostro Paese", affermano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Massimo Mezzetti, che esprimo il cordoglio della Regione per la scomparsa dell’illustre studioso, storico dell’arte e letterato che, tra l’altro, fondò nel 1974 l’Istituto regionale per i Beni culturali. "Sull’onda dei suoi più grandi predecessori, con lungimiranza Andrea Emiliani ha lanciato le grandi mostre dedicate all’arte bolognese, quelle di Guido Reni e dei Carracci e si è occupato come sovrintendente di importanti restauri - aggiungono -. Lo ricordiamo pacato ed elegante innovatore tra i fondatori del Dams e dell’Ibc, e nel suo ruolo di direttore della Pinacoteca bolognese. Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari e al mondo culturale- concludono Bonaccini e Mezzetti-, anche a nome di una comunità emiliano-romagnola che con noi dovrà per sempre essere riconoscente a un uomo che ha saputo trasmettere e divulgare l’arte, che ha dedicato la propria vita alla sua valorizzazione e divulgazione senza vincoli, per tutti, in nome dell’amore per il nostro più grande patrimonio".