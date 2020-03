Coronavirus, il sindaco Zattini: "La morte di Andrea Gambi ci lascia senza parole"

La scomparsa di Andrea Gambi "lascia tutti noi sgomenti e senza parole". Così il sindaco di Gian Luca Zattini dopo aver appreso della morte del direttore generale di Romagna Acque, ricoverato da alcuni giorni all'ospedale "Santa Maria delle Croci" per aver contratto il coronavirus. "Chi ha avuto modo di apprezzarne la professionalità e il valore umano, riconosceva nel dottor Gambi qualità di altissimo livello, in primo luogo come amministratore rigoroso, preparato, concreto, attento", prosegue il primo cittadino.

"Il dolore per tutti i lutti che il Coronavirus sta determinando rappresenta uno spietato indicatore dell’assoluta gravità del momento, degli effetti brutali della pandemia e della necessità del massimo impegno che si rende necessario da parte di ognuno di noi", conclude Zattini, rimarcando che "queste durissime ore funestate dalla epidemia di Covid- 19, con lutti, sofferenze e preoccupazioni, stanno gravando duramente anche sulla nostra comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio del sindaco di Santa Sofia

Con Gambi, è il ricordo del sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, "abbiamo condiviso momenti importanti dal punto di vista istituzionale e personale. Era un ingegnere appassionato del suo lavoro, preparato sia dal punto di vista tecnico che sull'organizzazione aziendale, ma anche un amico a cui piacevano i momenti informali e stare tra la gente, le associazioni, le persone comuni. In questi anni si era costruito un legame forte tra questa terra e Andrea. Era appassionato alla storia di Ridracoli, a quello che aveva rappresentato per i "comuni della diga", a quello che può rappresentare per il futuro di territori montani che mettono risorse a disposizione di tutti senza che spesso nemmeno si sappia. Ora però è il momento del cordoglio e dell'abbraccio alla famiglia".