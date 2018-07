Lutto in casa Pardolesi: il mondo dello sport piange la scomparsa di Anna Maria Neri

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Anna Maria Neri, moglie del veterano sportivo Giovanni Pardolesi e mamma di Franco e di Fausto. Era conosciuta nel mondo dello sport forlivese per la sua passione per la bicicletta e per il Forlì Calcio, poi anima dello storico gruppo del Club Forza Forlì di cui, con il marito Giovanni, aveva curato per decenni le divise. Il sindaco Davide Drei e l'assessore allo Sport, Sara Samorì, hanno espresso il loro cordoglio: "Casa Pardolesi è stata per anni punto di riferimento di tanti giovani accomunati dall'amore per lo sport. Lascia un ricordo di classe, gentile e sempre disponibile ad aiutare gli altri".