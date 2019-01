Trova la madre morta stesa sul pavimento e uccisa dal monossido: tragedia in casa

A dare l'allarme al 118 è stata la figlia, che abita al piano superiore di un'abitazione familiare. La madre, 86 anni, era stesa priva di sensi. Immediato l'arrivo del personale di "Romagna Soccorso", ma per l'anziana non c'era già più ulla da fare. Tragedia giovedì mattina in via Dei Neri 29, una traversa di via Campo di Marte, causata da un avvelenamento da monossido di carbonio.

La richiesta di pronto intervento alla sala operativa del 118 è giunta poco prima delle 9. I medici sono subito giunti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla morte indagano gli agenti della Squadra Mobile, che hanno effettuato i rilievi di legge insieme al personale delle Volanti e ai tecnici dei vigili del fuoco. In totale i pompieri sono intervenuti con una squadra e l'autoscala, per un totale di 7 unità impiegate.

Il primo sospetto dei soccorritori del 118 si è rivelato fondato. La donna è deceduta per l'avvelenamento dal monossido di carbonio che si è liberato da un boiler alimentato a metano. Nell'appartamento in questione, infatti, sono risultati presenti due impianti, uno per il riscaldamento e un altro per l'acqua calda, quest'ultimo posizionato nella cucina-soggiorno. I vigili del fuoco su disposizione della Procura, hanno verificato in sicurezza entrambi gli impianti di calore, evidenziando che quello dell'acqua calda aveva una produzione anomala di monossido di carbonio, in grado di causare la morte con una concentrazione accumulata nel corso della notte. Sul posto è intervenuto anche il medico legale ed ulteriori indagini sono in corso.

