Un improvviso malore si è portato via il noto architetto forlivese Roberto Pistolesi

Un improvviso malore si è portato via mercoledì sera il noto architetto forlivese, Roberto Pistolesi. Avrebbe compiuto 60 anni il 19 agosto. Laureato in Architettura all'Università di Venezia, si è specializzato nella progettazione e direzione di lavori nel settore delle opere pubbliche, specializzato nel restauro e recupero del patrimonio storico architettonico. E' stato socio dell'assemblea della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (2008), membro del Consiglio di Disciplina dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena e consigliere dell'Ordine degli Architetti (2004-2009).

Ha collaborato con la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, svolgendo anche incarichi di docenze nei vari Istituti Statali di Scuola Media Superiore, enti professionali e Centro Residenziale Universitario di Bertinoro. Tra le varie opere completate - per citarne alcune - il restauro e recupero della Rocca Vescovile di Bertinoro e della Pieve di San Donato. Inoltre aveva curato il progetto di restauro conservativo della facciata dell’abbazia di piazza Saffi nell’ambito di un service cofinanziato dal Rotary Club Forlì in collaborazione con la parrocchia e la diocesi.

Il cordoglio

"Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forli-Cesena, insieme all’ufficio di segreteria ed in rappresentanza dei colleghi, si stringe ai familiari nel cordoglio per la grave perdita - sono le parole del presidente dell'ordine degli architetti, Paolo Marcelli -. Siamo tutti sconvolti dalla improvvisa perdita del collega Pistolesi e voglio portare un abbraccio di sincere condoglianze alla Famiglia”, “Voglio inoltre ricordare l’impegno ormai ventennale di Roberto a servizio dei Colleghi, svolto prima nel Consiglio dell’Ordine e a seguire nel Consiglio di Disciplina; sempre con un piglio ed un impegno collaborativo e di grande spessore umano e culturale".

“Infine sento la necessità di comunicare quali, insieme al consiglio e con molti altri colleghi, sono stati i temi di maggiore riferimento nel ricordo di Roberto; la grande umanità e gentilezza nei rapporti e soprattutto la grande professionalità che ha dimostrato nella sua attività, in particolare dedicata alla conservazione del patrimonio storico architettonico - conclude -. Professionalità che ha onorato il titolo di Architetto e Conservatore e portato lustro alla categoria; professionalità che ha generato beneficio per la città e per i cittadini, il beneficio della qualità che tutti hanno potuto e possono apprezzare. Riposa in Pace Roberto, sarai sempre nei nostri ricordi".