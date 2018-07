Chiama i soccorsi, ma è troppo tardi: muore dopo l'assunzione di stupefacenti

Un 42enne forlivese è deceduto domenica al Pronto Soccorso per cause ancora da definire, presumibilmente però in conseguenza dell’assunzione di stupefacenti avvenuta la sera precedente. Nella notte il giovane si sarebbe sentito male e al mattino ha chiesto l'intervento dei sanitari. All’arrivo dell’ambulanza a poco sono valse le prime operazioni mediche perché la situazione era ormai molto grave.

Del caso si sta interessando la Polizia di Stato, che ha effettuato sopralluoghi nella sua abitazione alla ricerca di tracce utili per le indagini. La salma è stata posta a disposizione della magistratura per le successive attività di accertamento medico legale finalizzate a stabilire con certezza la cause della morte. Coordina l'attività investigativa il pubblico ministero Sara Posa.