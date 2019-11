Forlì in lutto, è morto Aurelio Angelucci: partecipò anche a due film con Alberto Sordi

Il mondo del teatro forlivese è in lutto per la morte di Aurelio Angelucci. Aveva 85 anni. Angelucci era un volto noto del teatro dialettale forlivese e negli anni sessanta è stato anche maestro elementare a Forlì. Lo ricorda Gabriele Zelli: "Se ne va un'istituzione del teatro dialettale della nostra città. Angelucci - ricorda Zelli - ha lavorato come impiegato alle Poste Italiane per 40 anni, fino a diventare dirigente. Appassionato di spettacolo, ha diretto dal 1968 la Compagnia dialettale "Cinecircolo del Gallo" da lui fondata in cui ha recitato per circa 55 anni, durante i quali ha allestito oltre 25 commedie romagnole per un totale di circa 2500 serate".



Ha partecipato come concorrente a ben 13 trasmissioni televisive nazionali. In Romagna col personaggio di ‘Tugnaz’, ha condotto alcune trasmissioni televisive. Dal 2012 fu nominato presidente onorario della Federazione Italiano Teatro Amatori. Ha partecipato come attore a 22 film, due con Alberto Sordi e due con Pupi Avati.