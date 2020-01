L'Intercity Gospel Train Orchestra in lutto: addio alla voce di Massimiliano Cardinale

L'associazione musicale Intercity Gospel Train Orchestra è in lutto. Venerdì si è spento all'improvviso il cantante solista Massimiliano Cardinale. Ad ucciderlo è stato un infarto mentre si trovava in casa. "Per me questo è un dolore immenso, difficile da accettare - afferma il presidente dell'Associazione Musicale Intercity Gospel Train Orchestra, Maria Grazia Bravi -. Con Massimiliano c’era un rapporto che andava aldilà dell’amicizia e della stima e della collaborazione".

"L’ho diretto - prosegue - in tante canzoni e brani, aveva una voce con la quale “si portava a casa ogni nota”, una passione per tutto ciò che c’era da organizzare e da realizzare, sempre in primo piano e sempre con una grande umanità e umiltà che lo contraddistingueva, non posso credere che non sarà più fra di noi”, queste sono le poche parole con cui il maestro Valerio Mugnai, direttore del coro Intercity ricorda Massimiliano, per tutti Maci".

"Maci, per tutti i membri dell’associazione e per tutte le persone con le quali ha collaborato in tanti anni di attività giovanili, è stato un punto di riferimento, una persona cara per coloro che lo hanno incontrato lungo il suo percorso di vita - prosegue Bravi -: semplice, appassionata, instancabile, leale, onesta, sempre in prima fila per un nuovo progetto o un nuovo spettacolo o un nuova canzone".

"A noi che lo abbiamo conosciuto, oggi, piace pensare che il suo cuore non sia stato più in grado di contenere l’immensa bontà e gioia che donava senza sosta - continua Bravi -. Lo smarrimento che provoca la sua improvvisa scomparsa è solo appena alleviato dall'incancellabile sorriso, dalla serenità d'animo e dalla gioia trascinatrice che condivideva con coloro che sono stati la sua comunità: famiglia, ambiente lavorativo, parrocchia e il Suo coro Intercity. Siamo onorati e orgogliosi di essere stati suoi compagni, colleghi, amici e fratelli".

Martedì alle 14,30 l'associazione si ritroverà nella chiesa di San Giovanni in Ronco. "Il peggio oggi per noi non è appropriato - aggiungono in coro le 50 tuniche viole -. Difficile sarà accomiatarsi da Maci, è sempre stato lui che concludeva ogni concerto facendoci salire tutti sul treno del Gospel, Bound for glory this train, il treno destinato alla Gloria. Su quel treno oggi Lui ci è salito per sempre con tutti gli onori".