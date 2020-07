E' stato il padre della fecondazione assistita: addio a Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne

Viveva a Forlì nella sua casa di famiglia. Si è spento ad 87 anni Carlo Flamigni, medico, ginecologo, scrittore, padre della fecondazione assistita, già membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell'Università di Bologna. La camera mortuaria sarà allestita dalle 14 alle 19 e martedì dalle 7 alle 14 all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Alle 15 ci sarà un breve saluto. "Ciao papà - sono le parole cariche di commozioni scritte su Facebook dal figlio Carlo Andrea -. Speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto...ma un giorno ci rivedremo prof..ne sono sicuro...sempre nel mio cuore...sempre...sempre...".

Flamigni ha speso la propria vita per i diritti delle donne, per la libertà di scelta, per la difesa di leggi come quella sull'aborto. "La notizia della morte di Carlo Flamigni ci riempie di tristezza - esordisce il segretario generale della Cgil di Forlì, Maria Giorgini -. Perdiamo un grande uomo, un illustre professionista che ha speso la propria vita per la scienza, che si è battuto per la laicità e per i diritti delle donne. Flamigni è sempre stato un punto di riferimento sui temi della bioetica e della genitorialità. Si è sempre battuto per la difesa della Legge 194, per la fecondazione assistita e più in generale per la libertà di scelta. La collaborazione con la Camera del Lavoro Cgil di Forlì in tutte le battaglie a favore dei diritti e nella diffusione dei principi costituzionali di laicità e uguaglianza resteranno sempre nella nostra memoria . Le sue analisi sono state e saranno sempre un punto di riferimento per tanti di noi, assieme al ricordo della Sua grande disponibilità verso il territorio e verso la Cgil".

Prosegue Giorgini: "Medico, ginecologo, scrittore, padre della fecondazione assistita, già membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell'Università di Bologna, ha vissuto i suoi 87 anni intensamente lasciando a noi numerose pubblicazioni , studi e ricordi che anche tramite i suoi diari ci presentano un uomo, uno scienziato, un forlivese che amava la sua terra , la convivialità , gli amici , le discussioni politiche e sapeva insegnare anche la saggezza di vita. La cosa che Forlì può fare per rendergli omaggio è una fra tutte, quella di portare a termine il progetto della Sala del Commiato Laico, lo dobbiamo a Carlo, lo dobbiamo a tutti noi come atto di civiltà e rispetto". Conclude il segretario generale del sindacato: "La Camera del Lavoro Cgil di Forlì si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che come noi sentono il dolore di questa perdita. Un particolare pensiero e un abbraccio a Marina che assieme a Carlo non hai mai mancato di supportare la nostra attività e le nostre battaglie per la parità di genere. Grazie per tutto ciò che ci hai dato. Ciao Carlo".

Questo il cordoglio di Lodovico Zanetti: "Ci sono persone che cambiano il mondo, con i loro gesti. Che fanno sì che cresca la cultura, crescano i diritti, cresca il genere umano, A volte hai la fortuna di conoscerli,e di condividere battaglie e percorsi con loro. A me è successo con Carlo Flamigni, che conobbi quando fondammo, nel 2009, il circolo Uaar di Forlì. Parlarne non è semplice, perchè Carlo era tante cose. Un grande medico, padre della fecondazione assistita in Italia , un accademico, un politico, un attivista dei diritti civili, uno scrittore. E in tutti i campi ha brillato. Un uomo con la schiena dritta, che non accettava cedimenti, su temi etici, e che per questo, vide il veto del mondo clericale forlivese alla sua candidatura a senatore. Forlì perde, con lui, uno dei suoi più grandi cittadini di sempre, e dovrà celebrarne degnamente la storia e la figura, cosa che non ha fatto adeguatamente quando Carlo c'era, Quel secondo me, con cui inizio il post, è un omaggio al suo pensiero che riteneva quella premessa un valore fondante dellla laicità. «Dite “secondo me”: ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma ha anche il dovere di chiarire subito che non si tratta di verità assolute». Ricordo la battaglia fatta per riportare il Pantheon dei forlivesi, da chiesa a famedio dei grandi forlivesi in cui sono certo , per lui ci debba essere un posto.

Da ultimo, saluto , oltre alla persona, un amico, e un compagno. Che mi mancherà, come mancherà a chiunque abbia a cuore l'umanità. Forte di quello che Carlo ci ha lasciato, come quella compassione, che per lui era fondamentale per chi facesse il medico, e non solo.

Ciao Carlo, ti sia lieve la terra".

