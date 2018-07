Addio a King, il cavallo non vedente dagli occhi di sole: "Ci ha insegnato a non arrenderci mai"

Addio a King, il cavallo non vedente dagli occhi di sole. Un cavallo arabo di 16 anni circa che nel maneggio/onlus Raggio di sole alle porte di Forlì si dedicava quotidianamente regalare divertimento nella vita di alcuni ragazzi con disabiltà e non solo. Il quadrupede era arrivato al maneggio di via Pertini nel 2007 dopo esser stato colpito una notte da una sostanza ustionante che gli aveva provocato gravi lesioni agli occhi e al corpo. Un episodio che fece perdere all'ainmale parte della vista. King non venne abbattuto. La sua vita è cambiata in occasione dell'incontro nel 2011 con Elisa, una giovane maggiorenne con problemi familiari, con la quale nacque una bellissima amicizia. Da allora King è diventata una risorsa per i bambini.

Sabato sera il dramma. Un destino crudele a a cui King era sfuggito già diverse volte, ma che questa volta non ha lasciato scampo. E' ricco di commozione il ricordo del maneggio di via Pertini. "King era bianco come la neve, forte come il vento quando era molto arrabbiato e giocherellone come i bambini - si legge nel messaggio -. King, non aveva gli occhi, ma come ci insegna Il piccolo principe, lui vedeva con il cuore. Lui ci ha insegnato a non arrenderci mai, a rialzarsi sempre dopo le cadute, a sorridere alla vita, anche se a volte non è facile, e, infine, ci ha insegnato che nella vita bisogna fidarsi di chi ci vuol bene".