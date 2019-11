Morte dei tre pompieri nell'esplosione, telefonate di cordoglio di forlivesi al comando provinciale

Un gesto di solidarietà, nei confronti di chi ogni giorno lavora per garantirci la sicurezza. Diversi forlivesi hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al Corpo dei Vigili del Fuoco - colpito dal terribile lutto della morte di tre loro colleghi in un'esplosione in provincia di Alessandria - telefonando direttamente al comando provinciale di Forlì ed esprimendo il loro cordoglio. Alcune telefonate mercoledì mattina sono giunte anche all'utenza di emergenza del 115 e hanno trovato il pronto ringraziamento degli operatori presenti nella centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per gestire e dar seguito alla miriade di richieste di soccorso che provengono dal territorio.