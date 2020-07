Morte del prof Carlo Flamigni, il cordoglio: "Era fortemente legato alla nostra città"

L'amministrazione comunale di Forlì esprime "profondo dolore" per la notizia dell'improvvisa scomparsa del professor Carlo Flamigni, medico e scienziato di fama internazionale, uomo delle istituzioni, politico e autore di successo di romanzi “gialli”. "Era nato a Forlì e da sempre era rimasto fortemente legato alla nostra città, sia per l'affetto, sia come luogo dove vivere - viene ricordato dal sindaco Gian Luca Zattini -. Nel suo curriculum spiccano ruoli di livello straordinario da quello di professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Bologna fino ad essere componente del Comitato Nazionale di Bioetica".

Flamigni, viene rimarcato, "era un luminare e ha ricoperto importantissimi incarichi in ambito istituzionale e universitario, non facendo mai mancare la sua attenzione alle vicende del territorio romagnolo in termini di contributi, di suggerimenti, di opinione. Sempre con cordialità e autorevolezza". "A nome dell’Amministrazione Comunale di Forlì e facendomi interprete della stima e dell'affetto dell’intera città, in questo momento di costernazione rivolgo ai familiari i sentimenti di profondo cordoglio per il grave lutto che li ha colpiti - conclude il primo cittadino -. Agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi professionali, ideali e di cittadinanza attiva giungano la nostra vicinanza e la partecipazione al dolore".

ADDIO A CARLO FLAMIGNI - L'ultimo saluto con una poesia

Il cordoglio di Bonaccini

"Ha saputo riunire in sé le caratteristiche che dovrebbe avere ogni medico: la profonda competenza scientifica e clinica, la sensibilità e lo spessore sul piano umano - sono le parole del governatore della Regione, Stefano Bonaccini -. Qualità queste ultime che lo hanno portato sempre dalla parte delle donne, per difenderne i diritti di libera scelta".

Nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, anche a nome di tutta la Giunta regionale, Bonaccini sottolinea lo spirito sinceramente laico e l’impegno civile con cui il padre della fecondazione assistita ha sempre portato avanti le proprie battaglie. “Un grande medico, un maestro per tanti e una figura di riferimento per la comunità scientifica regionale e nazionale. Senza alcun dubbio una perdita per l'Emilia-Romagna e per il Paese".