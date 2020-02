Addio a Dino Amadori, ancora non si conoscono i tempi per il rientro della salma

Ancora non si conoscono le tempestiche per il rientro della salma del professor Dino Amadori, il direttore scientifico emerito dell'Irst Irccs e presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo scomparso domenica scorsa all'età di 83 anni a seguito di un improvviso malore mentre si trovava all'estero. Dall'ufficio stampa dell'Irst viene comunicato che "probabilmente per l'intera settimana" non sarà indicata una data precisa del rientro del feretro né, ovviamente, delle modalità di svolgimento delle esequie.

"Sono stati attivati tutti i canali del caso, ma ogni passo ulteriore è soggetto al rilascio di una serie di documenti e certificati da parte delle locali amministrazioni", viene spiegato. Tante le manifestazioni di cordoglio ed affetto nei confronti di Amadori, dal mondo della sanità a quello politico e delle associazioni. "Con la scomparsa del Amadori la Romagna, ma non solo, perde un pioniere della lotta contro il cancro e un uomo di grande valore - è il cordoglio dell'Ausl Romagna -. Il suo impegno è andato ben al di là della professione, interpretata nel segno dell’ascolto e di una rara capacità di alimentare sempre la speranza, sconfinando nel contesto sociale, attraverso un impegno costante e prezioso che ha trovato la massima espressione nella straordinaria “invenzione” dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), per non citare le iniziative umanitarie nei Paesi Africani. Dino Amadori ha assicurato, nel corso di tutti questi anni, un contributo fondamentale allo sviluppo della sanità di questo territorio, che ha avuto coronamento nella realizzazione dell’Irst di Meldola, e sempre attraverso un confronto leale e cotruttivo. Con un sentimento di sgomento e dolore ci uniamo alle preghiere dei famigliari".

Anche l'unità operativa di Ginecologia e ostetricia di Forlì "si stringe in un caloroso abbraccio al collega Andrea Amadori e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa del prof Dino Amadori. Ci lascia il fondatore della oncologia in Romagna, grande medico e scienziato, ma anche grandissimo uomo e benefattore. Nel suo volume autobiografico "Anima e coraggio", dedicava il libro a "coloro che soffrono nella speranza, ai volontari che ne rendono ancora piena la vita e ai ricercatori perché la nostra speranza non sia vuota". Noi colleghi lo salutiamo e lo onoriamo con queste sue stesse parole".