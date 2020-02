Addio a Dino Amadori, il cordoglio: "Mancherà a tutta la Romagna. Ricordo eterno"

La Romagna piange la scomparsa di Dino Amadori, presidente dell'Istituto oncologico romagnolo, "padre", fondatore e direttore scientifico (per il primo decennio) dell'Irst di Meldola. Il parlamentare di Italia Viva, Marco Di Maio, lo ricorda come "un oncologo di fama internazionale, una persona perbene, uno di quegli uomini che ti saresti fermato ad ascoltare senza sosta per ore. Mancherà a tutta la Romagna, ma quello che ha fatto del corso della sua vita ne renderà il ricordo eterno. Un abbraccio a tutta la famiglia, ai suoi affezionati collaboratori, alle persone che gli hanno voluto bene".

"È una triste notizia che lascia attoniti quella dell'improvvisa scomparsa del professor Amadori - sono le parole di Carlo Ugo de Girolamo, deputato forlivese del MoVimento 5 Stelle -. Non sarà solo la Romagna, ma tutto il mondo della sanità nazionale e internazionale a piangere questa importante figura nel campo della ricerca scientifica, senza del quale essa non avrebbe fatto passi da gigante nella lotta contro il cancro. Ricordo ancora la profonda umanità che mi trasmise quando lo incontrai per la prima volta all'Irst di Meldola a pochi giorni dalla mia elezione a deputato. Non fu solo un suo libro, donatomi personalmente, a suggellare quella giornata, ma furono soprattutto le sue parole che ancora oggi custodisco gelosamente. Un sincero e commosso abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi più stretti collaboratori. Che la terra le sia lieve, Professore".

"Esprimo la nostra vicinanza alla famiglia del professore, e il mio personale cordoglio per la scomparsa di una persona davvero eccezionale, a cui ero legato da profonda stima e affetto - sono le parole del presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, Tonino Bernabè, a nome del consiglio di amministrazione della società -. Nel corso del 2018, era stato firmato un protocollo d’intesa fra Romagna Acque e l’Irst per dare vita congiuntamente ad uno studio denominato "Idra - Incidence of cancer disease in Romagna related to aqua": una ricerca sulla correlazione fra le risorse idropotabili e pubblica sanità, con particolare interesse agli impatti di tipo oncologico".

"Anche grazie a questo protocollo, avevo incontrato spesso Amadori anche negli ultimi anni – continua Bernabè -. Il professore era una persona generosa, positiva, appassionata; un uomo in grado di infondere grande fiducia nei suoi collaboratori e in tutti gli interlocutori, che scommetteva sui giovani ricercatori ed era sempre curioso sulle novità della ricerca e sulle prospettive per il futuro. La sua vita è stata dedicata completamente alla lotta contro il cancro: lascia un grande vuoto in tutta la Romagna e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".

"La comunità di Fratelli d’Italia esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Amadori, eccellenza medica del nostro territorio e luminare nella ricerca per la lotta contro il cancro - sono le parole del consigliere comunale Davide Minutillo -. La nostra comunità è vicina a tutta la famiglia ed in particolare al figlio Giovanni nostro iscritto e rappresentante di partito".

"Ci ha lasciato una delle persone a cui ero legato da una amicizia leale e rispettosa - esordisce Daniele Avolio, fondatore con il professor Dino Amadori del progetto "Messaggeri della Ricerca -. Un uomo, un medico, uno scienziato a cui tutta la Comunità Scientifica Mondiale deve molto perché grazie alle sue intuizioni scientifiche basate su una profonda conoscenza della materia oncologica, che oggi possiamo affermare che il cancro può essere combattuto e vinto. Ma ci lascia anche un uomo che della Solidarietà aveva fatto un punto di riferimento della sua vita: dalla creazione nel 1979 dell'Istituto Oncologico Romagnolo, che tanto ha fatto per aiutare quelle persone che nel corso della malattia di un proprio caro avevano la necessità di un supporto morale, psicologico ma anche economico e materiale. Amadori nella Solidarietà nella sua lunga vita di medico oncologo ha sposato e sostenuto tanti Progetti: per la Città di Forlì ha dato vita con il sottoscritto al Progetto dei Messaggeri della Ricerca. Il 10 giugno ci sarebbe stato il nuovo evento che attraverso lo sport aveva l’obiettivo di promuovere la Ricerca e la Cura dei Tumori. Un viaggio in mountain bike da Forlì a Roma in sette tappe, per far conoscere ad una Italia vera e genuina che a Meldola esiste un luogo dove il cancro può essere vinto. Il nostro amato professore avrebbe avuto il grande compito di guidare il gruppo nel Convegno sul Cancro che si sarebbe dovuto svolgere a Cortona sabato 13 giugno con l’organizzazione della Città di Cortona e del sindaco Luciano Meloni. Il Progetto quest’anno ci sarà e verrá ricordato anche e soprattutto in memoria di questo grande uomo che ha dato tanto per la Scienza e per la Solidarietà".