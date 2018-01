Addio a don Mino: "Abbiamo un santo in più in Paradiso"

C'è tanto dolore per la morte di Don Girolamo Flamigni, detto don Mino, il popolare sacerdote scomparso nella nottata tra martedì e mercoledì all'età di 85 anni. Giovani Paolo Ramonda, presidente della Papa Giovanni XXIII, ha conosciuto la Comunità di Don Benzi grazie a Don Mino. "Il suo sorriso umile e sincero ci ha accompagnato sempre in questi 50 anni di vita della Comunità Papa Giovanni XXIII - ricorda -. Da parte mia va a Don Girolamo un grazie particolare, perché devo a lui l'incontro con la Comunità. Sacerdote, confessore di don Oreste, era un innamorato di Dio e amico dei poveri: Don Mino ha insegnato a noi tutti il valore della preghiera e dell’importanza della Parola di Dio. Abbiamo un santo in più in Paradiso; don Mino intercede per noi, per la Chiesa e per il bene dell’umanità". Lo ricorda sui social anche il comico Pier Giuseppe Bertaccini: "Un grande prete, un santo, è tornato al Padre ed è adesso nella Sua luce. Don Mino per tutti. Grazie per gli anni e i giorni che hai donato alla Parrocchia di S. Paolo, alla Chiesa di Forlì ed a ciascuno di noi. Don Amedeo ti accolga per presentarti al Padre: continuate insieme adesso a proteggerci ed a pregare per tutti noi".