Lutto in Diocesi: malore fatale in seminario, addio a don Pino Ricci

Lutto nella diocesi di Forlì-Bertinoro. Si è spento giovedì a seguito di un improvviso malore don Pino Ricci. Si trovava nella Casa del clero in seminario quando ha accusato il malore fatale. Don Pino era originario di Bertinoro, dove era nato l’8 maggio 1939, e dove era stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 1964. Era stato cappellano della cattedrale di Bertinoro amministratore parrocchiale di Selbagnone, parroco a Capocolle e Monticino, insegnante di lettere alle scuole medie.

Amante degli studi storici aveva scritto un libro sulle esperienze dei sacerdoti durante la seconda guerra mondiale “Clero e popolo nella Resistenza” pubblicato nel 1995. Nel 2001 don Ricci aveva lasciato la parrocchia e nel 2005 si era ritirato nella Casa del clero in seminario. Aveva continuato a prestare il suo servizio in varie parrocchie, in particolare a Meldola per le messe festive. I funerali saranno celebrati all'inizio della prossima settimana dal vescovo Livio Corazza (luogo e data da definire).