E' giallo sulla morte di una donna di 33 anni. Indagini serrate dell'Arma

E' giallo sul decesso di una 33enne di nazionalità ucraina. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno inviato un'indagine, coordinati dal sostituto procuratore Federica Messina. Non filtrano particolari di quel che è accaduto nella nottata tra lunedì e martedì in un'abitazione nella zona di viale Roma. Si attendono gli esiti degli esami effettuati sul corpo della donna per chiarire le cause della morte. La vittima lascia il marito ed un bambino. La notizia è stata riportata dall'edizione domenicale del "Corriere Romagna" e "Il Resto del Carlino".