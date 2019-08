Trovata senza vita in casa, aveva dei lividi. Gli accertamenti escludono la morte violenta

Trovata morta in casa. La vittima è una quarantenne di nazionalità romena, residente da anni a Predappio Alta. Il fatto è avvenuto venerdì scorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, ed i Carabinieri. Sul corpo della donna sono stati trovati anche delle ecchimosi. Il pubblico ministero Federica Messina ha disposto l'autopsia, ma dai primi accertamenti del medico legale non sono riconducibili alla morte e che risalgono ad alcuni giorni fa. La quarantenne conviveva con un uomo ed in passato le forze dell'ordine erano dovute intervenire anche per liti. L'individuo in passato è stato indagato per maltrattamenti. Ora si attendono i risultati definitivi dell'autopsia. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.