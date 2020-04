Fu il papà del "Progetto Giovani": Forlì piange l'ex assessore Flavio Montanari

Forlì piange la scomparsa di Flavio Montanari, per molti anni dinamico e apprezzato amministratore del Comune di Forlì in qualità di consigliere e anche di assessore. Laureato in Lettere e di formazione pedagogista, è stato Consigliere comunale di Forlì in rappresentanza del Partito Socialista Italiano dal 1978 fino al 1995. A Forlì il suo nome è legato ad alcuni grandi progetti dei quali fu promotore e dinamico attuatore. Aveva 68 anni e da oltre dieci anni era affetto da una malattia degenerativa progressiva. Proprio perché non autosufficiente e necessitante di cure continue, Montanari si trovava ricoverato da tempo alla casa di riposo 'Zangheri', dove si è verificata una scia di decessi causati dal Covid. Non è però il contagio da Coronavirus l'origine del decesso avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, spiegano i politici più vicini alla sua famiglia.

Il primo che lo ebbe come principale artefice all'inizio degli anni Ottanta, in qualità di assessore alle Politiche giovanili nella Giunta guidata da Giorgio Zanniboni, fu l'elaborazione del "Progetto Giovani", una innovativa rete di laboratori per adolescenti e ragazzi nei quale imparare, sperimentare e praticare attività in vari ambiti: dal teatro alla fotografia, dal cinema all'arte. Quindi, sul finire dello stesso decennio, e come assessore all'Università, Montanari fu tra coloro che lavorarono per aprire i primi servizi di segreteria dell'Ateneo a Palazzo Mangelli, in Corso Diaz, oltre a seguire l'avvio dei corsi ospitati nell'ex padiglione ospedaliero “Giulitta Morgagni”.

Con la giunta Sedioli, nella turbolenza dei primi anni Novanta, Flavio Montanari fu l'assessore che si occupò di formazione e lavoro, avviando iniziative che puntavano a dare risposta ai problemi di crescente disoccupazione del periodo e, soprattutto, di difficoltà per i giovani di trovare la prima occupazione. Terminò l'attività di assessore nel 1993 e quella di consigliere due anni dopo. In seguito cessò il suo impegno diretto nell'attività politica cittadina anche a causa del trasferimento in un'altra regione dove mise a frutto l'esperienza di formatore e di consulente nelle tematiche del lavoro a livello professionale. Da tempo soffriva di una grave malattia.

"E' con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Flavio Montanari - afferma il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini - esprimo profondo cordoglio e mi unisco alla costernazione dei familiari, in particolare dei figli Silvia e Luca, degli amici, dei colleghi e di tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi di militanza politica, di cittadinanza attiva e di partecipazione. Nella testimonianza di Flavio Montanari - sottolinea il sindaco Zattini - la nostra Città riconosce i valori di passione, senso civico e caparbia propensione all'innovazione continua e alla formazione. Lo salutiamo con affetto, stima e riconoscenza".

A ricordarlo anche l'ex sindaco Davide Drei: "Flavio Montanari ci mancherà tantissimo. Amministratore, formatore, educatore. Nei primi anni ‘80, giovane assessore del Comune di Forlì, avviò, tra i primi in Italia, il Progetto Giovani. Un sistema di azioni e servizi fatti per stimolare la partecipazione, la creatività, l’attivismo civico dei giovani forlivesi, chiamati a essere coprotagonisti del proprio futuro e della loro comunità. Tanti ragazze e ragazzi di allora, io stesso, siamo stati segnati da quelle opportunità. I Centri Giovanili tematici sono stati il luogo dove praticare e sviluppare gli interessi e le passioni, affrontare i problemi, disegnare nuovi e inesplorati percorsi personali e collettivi. Ecco perché molti della mia generazione si sentono “figli” di quella indimenticabile, almeno ai nostri occhi, stagione. L'ultima foto con lui è del 29 maggio 2019. Nei miei ultimi giorni da sindaco, non poteva mancare un saluto, un omaggio a te e a quello che hai rappresentato per la tua città". Un omaggio anche dalla consigliera comunale Sara Samorì: "Rimane tra coloro che vollero fortemente l’università in Romagna. Rimane riflesso negli occhi di quella generazione di “ragazzi” e “ragazze” con cui è cresciuto ed è diventato “grande” tra cui il mio babbo Enzo Samori che ha avuto il grande piacere di potere collaborare con lui. E oggi lo salutiamo, ringraziandolo per ciò che è stato ma per ciò che ancora rappresenta: il modo migliore in cui vorremmo essere rappresentati e amministrati".

Scrive il deputato Marco Di Maio: "Vicinanza alla famiglia e agli amici di Flavio Montanari, a cui la città di Forlì deve moltissimo. Montanari è stato l'ideatore ed esecutore del "Progetto giovani" come componente delle prolifiche giunte guidate dal sindaco Giorgio Zanniboni; ma è stato anche protagonista dell'avvio dei primi insediamenti universitari in città. Aveva costruito una rete di relazioni e rapporti che ponevano al centro le persone e in particolare i più giovani, con lungimirante visione e apertura al cambiamento. Animato com'era da una grande passione civile. Un pensiero a lui, ai familiari e a chi gli ha voluto bene".

Partecipa al commiato anche l'ex deputato forlivese Bruno Molea e presidente Aics, che con Montanari ha condiviso la militanza socialista: "Migliaia di adolescenti nella mia Forlì devono a Flavio Montanari un ruolo determinante nella loro crescita e formazione, grazie alla capillare rete sul territorio che seppe creare dal nulla con il ProgettoGiovani. Una realizzazione quasi visionaria per efficacia e lungimiranza in grado di aggregare in realtà distribuite all’interno delle sedi delle Circoscrizioni cittadine moltissimi ragazzi e ragazze coinvolti in laboratori di teatro, fotografia e immagine, e tanto altro ancora, e condotti da un gruppo di animatrici e animatori che diventarono punto di riferimento per quelle generazioni. Ma Flavio per me non era solo l’assessore e l'ideatore del Progetto Giovani: era l’amico, il compagno di partito e la persona con cui condividere gli slanci e le passioni di quegli anni formidabili: con lui se ne va una parte della mia vita ma non quello spirito libero".