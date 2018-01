Lottava contro la malattia: si è spento l'ex assessore provinciale Denis Merloni

Da tempo lottava contro una malattia. Si è spento giovedì all'età di 63 anni l'ex assessore al Lavoro in provincia ed ex segretario regionale Uil, Denis Merloni. Lascia la moglie e due figli. Era ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Il suo cuore si è spento per sempre intorno alle 8. Fin da giovane si è inserito negli ambienti sindacali, frequentando un corso alla Uil prima di prendere servizio presso quella struttura. Ha iniziato la sua attività sindacale nel 1977 a San Mauro Pascoli.

Nel 1980 ha assunto l'incarico di Segretario Provinciale del settore della sanità, dei trasporti e di operatore Uil nella struttura unitaria Cgil, Cisl e Uil di Forlì. Fra il 1982 e 1983 la iniziato la sua attività alla Uil Regionale entrando a far parte della segreteria con incarichi sulle politiche sociali, ambiente e mercato del lavoro. Nel 1992 è diventato segretario generale regionale della Uil fino alle dimissioni presentate il 7 luglio 2009 a seguito dell'incarico assunto nella giunta provinciale fino al 2014. Ha gestito le grandi crisi aziendali del territorio, tra cui quella della Ferretti, mediando pazientemente tra le parti.

Il cordoglio

La Uil Emilia Romagna in un messaggio di cordoglio "si stringe in un abbraccio commosso alla famiglia di Merloni. In Uil, Denis ha segnato davvero un’epoca, lasciando un’impronta indelebile soprattutto quando individuava la possibilità di creare un connubio tra lavoro e sociale. Penso, ad esempio, all’inserimento in aziende di persone in difficoltà o con disabilità. Innovativo e profondo conoscitore delle dinamiche che regolano il mercato dei lavorio, Denis, per la Uil Emilia Romagna, ha rappresentato una felice sintesi di quei valori che da sempre caratterizzano il nostro sindacato che è laico riformista".