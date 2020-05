Aereo ultraleggero precipita e prende fuoco: perde la vita la promessa del nuoto Fabio Lombini

Era una giovane promessa del nuoto forlivese. Fabio Lombini, 22 anni, ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto domenica mattina fra Nettuno e Latina, in zona Grugnole. Lombini, del Gs Forlì Nuoto- De Akker Team, era stato convocato dal tecnico dei mezzofondisti, Stefano Morini, per un collegiale nel centro federale di Ostia. Nel suo palmares vantava anche una medaglia di argento agli assoluti nei 200 stile che era valso il pass per gli Europei nel 2017. Con Lombini ha perso la vita anche il pilota Gioele Rossetti, 23 anni romano, anche lui nuotatore. L'incidente è avvenuto una trentina di secondi dopo il decollo, alle 10:40.

L'aereo era partito dalla scuola di volo di Crazy Fly di Nettuno. Stava sorvolava la zona di via Avezzano. Una volta toccato terra, tra Grugnole e Acciarella, l'aereo è stato distrutto dalle fiamme e le due persone a bordo sono morte carbonizzate. In quel momento, secondo una prima ricostruzione dei fatti, le condizioni meteo erano ottime: buona visibilità e leggerissimo libeccio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Anzio e Nettuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con cinque mezzi, i carabinieri, la polizia ed il personale medico del 118.

Lombini, argento ai campionati assoluti invernali del 2017 nei 200 stile libero in 1'44"60 dietro a Filippo Megli e avanti a Filippo Magnini, già nazionale alle Universiadi di Taipei e ai campionati europei in vasca corta di Copenhagen nel 2017, stava svolgendo un allenamento collegiale al centro federale di Ostia seguito dal responsabile tecnico Morini ed accompagnato dal suo allenatore Alessandro Resch.

La Federazione, "sconvolta e attonita", esprime "le più sentite condoglianze a familiari, amici e società di appartenenza. Giungano a tutti loro i sentimenti di cordoglio del presidente Paolo Barelli, dei presidenti onorari Lorenzo Ravina e Salvatore Montella, dei vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio e degli uffici federali, del direttore tecnico della squadra nazionale di nuoto Cesare Butini e dell'intero movimento acquatico".