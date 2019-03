Addio a Fabrizio Savorani, socio fondatore del Lions Club Forlì Valle del Bidente

Domenica si è spento all’età di 90 anni Fabrizio Savorani, socio fondatore del Lions Club Forlì Valle del Bidente. Avvocato, ha lasciato presto la professione per dedicarsi interamente all’attività di famiglia, nota a tutti i forlivesi, attività che ha continuato a seguire fino a pochi anni fa. Era entrato nel 1977 come sociofondatore nel Lions Club Forlì Valle del Bidente e fin dai primissimi momenti si era distinto per il suo grande impegno nelle cause e nelle iniziative umanitarie del Lionismo.

Due anni fa era stato insignito del prestigioso riconoscimento Lionistico Melvin Jones Fellow. Le esequie si terranno martedì alle 11,30 nella Chiesa della Madonna del Carmine di Forlì.