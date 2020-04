Il giornalismo sportivo piange Franco Lauro, il cordoglio da Forlì: "Un amico del basket, un professionista esemplare"

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del giornalismo sportivo. Si è spento lunedì Franco Lauro, voce Rai della pallacanestro e per anni volto anche di "Novantesimo minuto". Ad ucciderlo sarebbe stato un improvviso infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Roma. Unanime il cordoglio per la perdita di un volto tanto noto quanto apprezzato. Sui social, appresa la notizia, si sono moltiplicati gli attestati di stima per Lauro, anche da Forlì. La Pallacanestro 2.015 ha subito esternato un messaggio di cordoglio: "Con la sua voce e la sua competenza, Franco ha raccontato e seguito le vicende della pallacanestro italiana, e con lui si spegne un amico del basket ed un professionista esemplare".

La carriera

Esperto ed appassionato di calcio e basket, prima di entrare in Rai ha lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane, specializzandosi soprattutto nel calcio mercato. Risale al 1981 l'esordio in tv. Tre anni dopo in Rai, dove diventerà uno dei volti più apprezzati del giornalismo sportivo. In 28 anni ha commentato 8 olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), 6 edizioni dei Mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, 12 Europei di basket, 3 Mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, varie edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

Negli anni '90 è stata la voce del basket raccontando le imprese delle nazionali di basket, femminili e maschili. E' nel 1995 commentò la storica impresa della Nazionale femminile di pallacanestro allenata da Riccardo Sales, medaglia d'argento agli Europei di Brno.Nel 1999 fu la voce delle gesta della Nazionale di pallacanestro dell'Italia di Bogdan Tanjević che conquistò in Francia il campionato d'Europa.

Nel 2003 condusse con Giampiero Galeazzi La Domenica Sportiva, edizione del cinquantenario. Nel 2004 Domenica Sprint e dal 2005 gli fu affidato 90º minuto Serie B. Nel febbraio 2006 condusse dallo studio i collegamenti con i siti di gara di Torino 2006, mentre nel giugno 2008 è il stato conduttore delle trasmissioni pre e post partita di Euro 2008. Dal 2008 al 2014 ha dato il suo volto 90º minuto per la Serie A. Negli ultimi in RaiSport era diventato un punto di riferimento per tutte le grandi manifestazioni e per i pre partita più importanti.