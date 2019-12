In vent'anni ha tradotto la Divina Commedia in dialetto romagnolo: addio a Gianfranco Bendi

Lutto nel mondo della cultura forlivese. Si è spento lunedì mattina a 79 anni l'imprenditore Gianfranco Bendi, consigliere e membro dell'associazione Direzione 21. Dal 1996 aveva iniziato a tradurre la Divina Commedia in dialetto romagnolo, compito concluso appena due anni fa, dopo 20 anni di lavoro. Ma scrisse anche poesie e fiabe in dialetto. "Gianfranco è sempre stato presente, energico e operoso, per il bene dell'associazione - affermano da Direzione21 -. Piangiamo l'amico fraterno, lo studioso attento, l'uomo instancabile. Gianfranco è sempre stato presente, energico e operoso, per il bene dell'associazione. In particolare ha sempre preso parte alle edizioni che si sono succedute negli anni della maratona dantesca, portando in pubblico il grande valore aggiunto della lettura dei canti della "Divina Commedia" da lui tradotti con immensa perizia e attenzione in dialetto romagnolo".

"Spesso ci ha accolto a casa sua a braccia aperte, spalancandoci le porte come fosse stata la sede dell’associazione - aggiungono dall'associazione In questo momento così triste, che oltretutto colpisce la famiglia nell'approssimarsi delle festività natalizie, intendiamo far sentire a tutti i suoi cari la nostra vicinanza e il nostro grande dolore. Ci mancherai Gianfranco e già avvertiamo che il vuoto che lasci sarà incolmabile. Nel nostro piccolo, per ricordare il tuo impegno, la tua dedizione, la tua amicizia e la tua umanità, dedicheremo alla tua memoria la sesta edizione della manifestazione dantesca 2020". Bendi lascia tre figli (il pallavolista Alfonso, Carlotta ed Elisabetta). Il funerale si terrà giovedì alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Meldola.