Esce per andare a pescare, non fa più ritorno a casa: trovato morto alla diga

E' Giorgio Vittorio Bosi, pensionato 71enne di Modigliana, l'uomo che martedì sera è stato trovato morto nella diga foranea di Porto Corsini. L'anziano, che si trovava in vacanza con la famiglia nell'area camper di Porto Corsini, prima di cena si è allontanato in bicicletta per andare a pescare nella diga. Intorno alle 20 un parente lo ha chiamato e, non ricevendo risposta, ha deciso di andare a cercarlo in diga: qui, in fondo alla palizzata lunga, ha trovato la bici e l'attrezzatura da pesca dell'uomo, ma di lui nessuna traccia.

Subito l'amico ha lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitate la Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco con partenza, motovedetta e sommozzatori, raggiunti poi dai sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il 71enne è stato ritrovato poco dopo nella parte esterna della diga, incastrato in mezzo ad alcune rocce. L'uomo è stato portato a bordo dell'imbarcazione e il medico ha iniziato le manovre di rianimazione, ma alla fine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Del caso è stato informato il Pm di turno Vincenzo Bartolozzi, che ha disposto per mercoledì mattina l'ispezione cadaverica. L'ipotesi più accreditata, dopo la prima ispezione, sembrerebbe un malore che avrebbe colto l'uomo mentre si trovava ancora in diga, ma non si esclude possa essersi trattato invece di un incidente o di una scivolata. Il Pm potrebbe ora disporre ulteriori indagini sul cadavere dell'anziano. Il caso è in mano alla Capitaneria di Porto che sta lavorando in sinergia con la Procura.