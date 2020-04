Coronavirus, Bussecchio piange Vanni. Il ricordo dell'ex assessore: "Uomo buono e gioioso"

Circa un mese fa il tampone aveva dato esito positivo. Poi il ricovero all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Si è spento sabato nel nosocomio cesenate Giovanni Farebegoli, per tutti Vanni a Bussecchio. Aveva 71 anni e lascia la moglie Frida. Tra le sue passioni quella della bicicletta e faceva parte del Team Bike Bussecchio.

Lo ricorda su Facebook l'ex assessore allo Sport e consigliere comunale Pd, Sara Samorì: "Ciao Giovanni Farabegoli, uomo buono, gioioso, concreto e sportivo. Ti vedo così, in sella alla tua amata bicicletta. Un arcobaleno. Per noi, ma soprattutto per la sua amatissima Frida. Un amico. Porterò sempre con te il tuo sorriso, la tua serenità, la tua bontà e quel giorno, in cui mi avete regalato un’altra bellissima emozione".

Salgono così a 80 le vittime del territorio Forlivese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A Forlì i positivi, dato aggiornato a sabato pomeriggio alle 14, sono 317, mentre in tutto il comprensorio sono ancora 502 alle prese con la malattia: 75 sono ricoverati con sintomi, nove in terapia intensiva e 418 in isolamento domiciliare. I guariti sono 283.