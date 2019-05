Addio a Guglielmo Russo, l'ex giunta Bulbi: "Senso di responsabilità e concretezza"

L’ex Giunta della Provincia di Forlì-Cesena rimpiange la scomparsa di Guglielmo Russo. "Abbiamo vissuto assieme al vice-presidente ed amico Guglielmo un percorso professionale intenso, segnato da momenti delicati dati dalla responsabilità istituzionale che rivestivamo, ma nello stesso tempo sempre arricchito dal sorriso della serenità con cui lavorava la nostra squadra", scrivono l'ex presidente di Piazza Morgagni Massimo Bulbi e gli ex assessori Bruna Baravelli, Gian Luca Bagnara, Luciana Garbuglia, Gianfranco Francia, Iglis Bellavista, Maurizio Brunelli, Maurizio Castagnoli e Marino Montesi.

"Guglielmo ha saputo sintetizzare l’esperienza professionale maturata con le imprese portata dentro l’impegno del governo locale. Il collegamento al territorio ne rafforzava poi il senso di responsabilità per la ricerca della concretezza - continuano -. Queste sono state le qualità che Guglielmo ha saputo portare all’impegno istituzionale della nostra squadra di lavoro. Purtroppo, la sua scomparsa si aggiunge a quella del già compianto Denis Merloni riaprendo una ferita che ci aveva già segnato profondamente".

La Camera Ardente per dare l'ultimo saluto al presidente di Legacoop sarà allestita giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 15 nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena. Il corteo funebre partirà alle ore 15 di venerdì dalla sede della Provincia di Forlì-Cesena, per recarsi alla Chiesa della Parrocchia di San Martino di Villafranca (via Lughese 135, San Martino di Villafranca di Forlì), dove alle 15.40 avrà luogo la funzione religiosa.