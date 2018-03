Santa Sofia piange la sua super nonna di 108 anni: addio ad Isolina Morelli

Si è spento il sorriso di una delle anziane più longeve della Romagna. Santa Sofia piange la scomparsa di Isolina Morelli. Lo scorso 28 febbraio aveva festeggiato il traguardo dei 108 anni. "Hai attraversato due secoli, tra novità e contraddizioni, hai visto nascere e crescere almeno due generazioni - è il ricordo dell'amministrazione comunale di Santa Sofia -. Per tutti i santasofiesi e per tutta la tua grande famiglia sei stata un esempio di onesta, di positività, di pazienza, di garbo, di dignità e curiosità. Che vita meravigliosa hai vissuto Isolina. Buon viaggio e grazie per il profondo senso di umanità che hai trasmesso a tutti".