A Premilcuore lutto cittadino per la morte dell'ex sindaco Luigi Capacci

E' un lunedì di lutto cittadino a Premilcuore per la scomparsa dell'ex sindaco Luigi Capacci. "Partecipo con commozione al dolore della famiglia di Luigi Capacci e a nome dell'Amministrazione Comunale che ho l'onore di guidare esprimo profondo cordoglio e porgo sentite e sincere condoglianze alla signora Maria Pia, a Debora e a tutti i familiari di Luigi - afferma il sindaco Ursula Valmori -. In segno di raccoglimento e di rispetto, ed unendomi in tal modo al dolore dei familiari, ho proclamato il lutto cittadino per ricordare e rendere omaggio a Luigi che è stato, senza ombra di dubbio, fin dalla sua giovane età e fino a pochissimi giorni fa, un protagonista di rilievo della nostra comunità".

"Uomo delle istituzioni, che ha degnamente rappresentato nelle sue esperienze d'amministratore e soprattutto di sindaco di Premilcuore, Luigi ha trascorso una vita al servizio della cosa pubblica, a cui si è sempre dedicato con passione e determinazione - continua Valmori -. Amministratore capace e pragmatico, di Luigi abbiamo apprezzato la serietà che ha caratterizzato il suo lavoro e la sua azione politica e l'autorevolezza che ha sempre dimostrato durante tutti i suoi incarichi amministrativi. E' con profondo orgoglio e con un sentimento di sincera riconoscenza che oggi Premilcuore gli rende onore e lo ingrazia per il lavoro e per la dedizione al servizio del bene comune. L'istituzione comunale, qui da me oggi rappresentata, ricorda Luigi con gratitudine, per tutto ciò che hai fatto per contribuire, ad ogni livello, allo sviluppo della nostra comunità".

Nella foto il sindaco Ursula Valmori