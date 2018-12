"Il tuo sorriso illuminava le giornate. Vivrai per sempre". Gli amici ricordano Marco

"Vivrà per sempre chi ci lascia inaspettatamente". Scriveva Oscar Wilde: "La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri". Marco Tentoni aveva sempre un sorriso da regalare. Lo si legge nei tantissimi messaggi d'affetto pubblicati sulla sua pagina Facebook. Queste sono le ore degli interrogativi, alla ricerca di un perchè che non troverà risposte. Il cuore di Marco, 27 anni compiuti lo scorso 18 novembre, si è spento improvvisamente nel cuore della nottata tra sabato e domenica.

La notizia dell'improvvisa scomparsa del giovane ha sconvolto chiunque, perchè non si riesce e non si acceterà mai la morte di un ragazzo che ha tanti orizzonti davanti a se da scoprire. Sempre Oscar Wilde scriveva che "vivere è la cosa più rara al mondo". Marco l'ha vissuta fino in fondo. L'eredità che ha lasciato è nelle parole dei suoi amici.

"Tendiamo a rimandare tutto, una chiamata, un appuntamento, un abbraccio. Poi tutto ad un colpo ti accorgi che non potrai più far fronte a quella mancanza", è il pensiero profondo di Andrea, che racconta di aver conosciuto Marco appena un anno fa: "Sono rimasto impressionato dalla grande persona che eri nonostante la tua giovane età. Onorato di averti conosciuto".

"Eri una delle poche persone migliori a Forli", scrive Michele, che ricorda un'amicizia nata quindici anni fa. "Il tuo sorriso era uno di quelli rari che illuminavano le nostre giornate - dice Ivan -. Mi mancherai tantissimo e posso garantirti che sarà dura condividere con questo grande lutto e dolore nel cuore. Sono certo che un giorno ci rincontreremo". Alessio lo ricorda col "sorriso del ragazzo meraviglioso e della persona buona che eri".

"Una persona stupenda con un grande cuore", evidenzia Elena. "Vivrà per sempre chi ci lascia inaspettatamente", è la riflessione di Simo. Questo è il momento del dolore, dei flash, dei ricordi. La vita è come una pellicola che scorre, dove ognuno disegna il proprio film. Marco ha recitato il ruolo da protagonista tra i suoi amici. Gli stessi che in queste ore saranno alla ricerca di "un senso a tante cose. Anche se tante cose un senso non ce l'ha".