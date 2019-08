Ha combattuto contro una grave malattia: Forlì piange il 29enne Martino Brunelli

Aveva appena 29 anni. A spegnere il suo cuore un tumore contro il quale stava combattendo da otto anni. E' stato un viaggio breve, ma ricco di esperienze, quello di Martino Brunelli, figlio di Gianfranco Brunelli, coordinatore delle mostre ai Musei San Domenico di Forlì. I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Ravaldino, in Corso Diaz, mentre la camera mortuaria è aperta da martedì mattina alle 10. Diplomatosi al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci Di Calboli, ha seguito un percorso di studi che l'ha portato alla lauree in Giurisprudenza e Lettere e Filosofia.

La voglia di arricchirsi culturalmente non si è fermata, studiando giornalismo all'Istitute for Global Studies, approfondendo l'inglese al Colchester English Study Centre e al Braemar College Professional Learning. Aveva seguito anche corsi internazionali organizzati dalla Nato a New York. Poche settimane fa scriveva su Facebook: "La bellezza ci guiderà verso la buona sorte, la bontà verso la virtù". E' venuto a mancare nella nottata tra domenica e lunedì. Mercoledì il feretro partirà alle 14.45 dalla camera mortuaria, mentre le esequie si terranno alle 15.